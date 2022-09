BITS Pilani से करें कंप्यूटर साइंस में B.Sc, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है इन एग्जाम में शामिल होने की बाध्यता

Admission In Bachelor’s in Computer Science: 12वीं पास करने वाले स्टूडेट्ंस के लिए काम की खबर. 12वीं पास स्टूडेंट्स से बिट्स पिलानी से बीएससी करने का बेहतरीन मौका है. दरअसल, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी (Birla Institute of Technology and Science, Pilani) ने बीएससी कंप्यूटर साइंस (B.Sc) कोर्स की शुरुआत की है.

आपको बता दें कि यह कोर्स ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है. इस कोर्स के लिए 12वीं पास कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है. अगर आप भी बिट्स पिलानी (BITS Pilani) से कंप्यूटर साइंस में बीएससी कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस शानदार अवसर का लाभ उठाएं और फौरन आवेदन कर दें.

इन परीक्षाओं को पास करने की बाध्यता नहीं

वहीं, इस कोर्स में ए़डमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए सबसे खास बात की यह है कि स्टूडेंट्स को जेईई (JEE) या बिटसैट एग्जाम (BITSAT) में शामिल होने या एग्जाम पास करने बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है. आपको बता दें कि बिट्स पिलानी साल में दो बार नवंबर और जुलाई में बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कोर्स को शुरू करेगा. इस समय नवंबर कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है.

ऐसे छात्र ले सकेंगे इस कोर्स में एडमिशन

1.किसी भी सब्जेक्ट्स में 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं.

2.कंप्यूटर साइंस में बीएससी डिग्री का कोर्स ऐसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है.

3.इसके साथ ही वे भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल है.

महत्वपूर्ण तारीखें

बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स 15 नंवबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2022 थी, हालांकि, इस समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है.

कब से शुरू होंगी क्लासेस

बिट्स पिलानी में बीएससी कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत 30 नवंबर 2022 से होंगी.

जानें कितनी है कोर्स की अवधि

बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स की ड्यूरेशन तीन साल की है. हालांकि, स्टूडेंट्स इसे अपनी सहूलियत के मुताबिक भी पूरा कर सकेंगे. बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री पूरी करने के लिए स्टूडेंट्स के पास अधिकतम छह साल का समय है.