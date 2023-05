CBSE 10th Class Result 2023: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, यहां जानें चेक करने का सबसे आसान तरीका

CBSE 10th Class Result, Know How to Check: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद अब सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का लंबा इंतजार भी खत्म हुआ, क्योंकि परिणाम घोषित कर दिया गया है. यहां हम आपको रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका बता रहे हैं.

CBSE 10th Class Result ऐसे करें चेक

सीबीएसई कक्षा 10 का परिणाम देखने के लिए छात्र सबसे पहले results.cbse.nic.in पर जाएं.

इसके बाद माध्यमिक परीक्षा परिणाम पेज पर जाएं.

अनिवार्य क्रेडेंशियल्स, लॉगिन और विवरण दर्ज करें और अपना परिणाम चेक करें.