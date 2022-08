Daily Current Affairs 3 August 2022: देखें 3 अगस्त 2022 के टॉप 10 करेंट अफेयर्स

Daily Current Affairs 3 August 2022: हर साल लाखों छात्र कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. इन प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न कई बार आपके सलेक्शन और रिजेक्शन का कारण भी बनते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार अभ्यर्थी करेंट अफेयर्स से जुड़े आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते और सरकारी नौकरी लेने से चूक जाते हैं. इसी को देखते हुए हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों व अभ्यर्थियों के लिए करेंट अफेयर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब प्रस्तुत कर रहे है. आप इन सवालों के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं.

सवाल 1 - हाल ही में 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' कब मनाया गया है?

जवाब - 01 अगस्त को

सवाल 2 - किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 'लॉकडाउन लिरिक्स' नामक पुस्तक का विमोचन किया है?

जवाब - ओडिशा

सवाल 3 - हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं?

जवाब - सत्येंद्र प्रकाश

सवाल 4 - 'Good For You Good For The Planet' अभियान किसने शुरू किया है?

जवाब - WWF

सवाल 5 - 'डॉ सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022' से किसे सम्मानित किया गया है?

जवाब - प्रतिभा रे

सवाल 6 - हाल ही में 'द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स औफ इंडियन इकॉनमी' नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?

जवाब - संजय बारू

सवाल 7 - आगामी मेक इन इंडिया सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की है?

जवाब - FICCI

सवाल 8 - ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है?

जवाब - डॉ सुजॉय लाल

सवाल 9 - ऑनलाइन 'सरकारी ई-टैक्सी सेवा' शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है?

जवाब - केरल

सवाल 10 - हाल ही में CWG 2022 में युवा वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है?

जवाब - कांस्य पदक (Bronze Medal)