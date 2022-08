क्या आप जानते है कि आखिर Chips पर क्यों बनी होती हैं Lines? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Why lines are made on chips: 90 के दशक तक आलू के चिप्स घरों में ही बनाए जाते थे. उस समय चिप्स पर किसी भी तरह की कोई लाइन नहीं होती थी. आज भी लोकल चिप्स पर लाइन नहीं होती लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ब्रांडेड कंपनी के चिप्स, जो पैकेट में मिलते हैं, उनमें हमेशा लाइन होती है.