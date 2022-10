IIT Delhi Courses: कोर्सेस के सिलेबस में बदलाव की आईआईटी दिल्ली की तैयारी, समीक्षा के लिए समिति गठित

Preparation of IIT Delhi to change syllabus of courses: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑप टेक्नोलॉजी, दिल्ली ( Indian Institute of Technology Delhi ) एक बेहद लंबे अरसे के बाद अपने सभी पाठ्यक्रमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. आईआईटी दिल्ली ( IIT Delhi ) के नए निदेशक रंगन बनर्जी ( Director Rangan Banerjee ) ने यह जानकारी दी. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, ऐसे में कोर्सेज में भी इस गति के साथ परिवर्तन लाने की जरूरत है.

इसको ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली ने अपने सभी कोर्सेज के सिलेबस ( IIT Delhi Courses syllabus ) की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है. साथ ही निदेशक रंगन बनर्जी ने यह भी कहा, "इंजीनियरिंग संस्थान से लेकर पूर्ण विश्वविद्यालय बनने तक आईआईटी संस्थानों ( IIT Institutes ) में पिछले वर्षों में बदलाव आया है."

एक दशक से ज्यादा समय के बाद बदलाव की तैयारी

निदेशक रंगन बनर्जी ने कहा, "हम अपने कोर्सेज की पूर्ण समीक्षा कर रहे हैं, ताकि हम छात्रों के अनुभव को बेहतर कर सकें. यह कवायद एक दशक से अधिक समय के बाद की जा रही है. पिछले कई वर्षों में, कोर्सेज की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आईआईटी मुख्य रूप से स्नातक और इंजीनियरिंग संस्थानों से पूर्ण विश्वविद्यालयों में तब्दील होकर आगे बढ़ रहे हैं."

बदलते वक्त के साथ बदलाव की जरूरत: रंगन बनर्जी

निदेशक रंगन बनर्जी ने इस संबंध में आगे कहा, "हम छात्रों के वास्तविक दुनिया से जोड़ने के लिए सभी कोर्सेस के पाठ्यक्रमों, चुनौतियों और अवसरों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए एक पूर्ण सुधार की जरूरत है. उम्मीद है कि अगले साल हमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे. अभी हम संकाय, छात्रों और पूर्व छात्रों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रहे हैं."