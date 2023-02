JEE Main 2023 Session 2 Exam: आज किसी भी समय एक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लिंक, जानें कैसे भरें एप्लिकेशन फॉर्म

JEE Main 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज 15 फरवरी से जेईई मेन 2023 के अप्रैल सेशन (JEE Mains 2023 April Session) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देगी. एनटीए प्रमुख ने कल इस बात की पुष्टि की थी कि जेईई मेन से सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 14 या 15 फरवरी की सुबह एक्टिव कर दिए जाएंगे. ऐसे में एनटीए आज किसी भी समय जेईई मेन 2023 के सेशन 2 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर सकता है. इस परीक्षा के जो छात्र शामिल होना चाहते हैं, वे जेईई एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2023 तय की गई है.

JEE Main 2023 Session 2 Exam Dates: इस समय होगा जेईई मेन 2023 सेशन 2 का आयोजन

एनटीए द्वारा जेईई मेन के अप्रैल सेशन की परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है. एनटीए की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, अप्रैल सेशन की परीक्षाओं का आयोजन 6, 7, 8, 9, 10,11 और 12 अप्रैल 2023 को किया जाएगा. इसके अलावा बता दें कि जेईई (मेन)-2023 के अप्रैल सेशन के एंट्रेंस एग्जाम 13 भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे. इसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू भाषा शामिल हैं.

JEE Main 2023 Session 2 Admit Card:कब जारी जेईई मेन 2023 सेशन 2 के एडमिट कार्ड?

जेईई मेन 2023 के अप्रैल सेशन की परीक्षाओं के लिए छात्र 7 मार्च 2023 की रात 9 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं अप्रैल 2023 सेशन की परीक्षा के एडमिट कार्ड मार्च के आखिरी सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे.

How to Register for JEE Main 2023 Session 2 Exam: ऐसे करें जेईई मेन अप्रैल सेशन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन

1. छात्र सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. अब 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर अपनी डिटेल्स भरें और लॉगिन क्रिडेंशियल क्रिएट करें.

4. अब लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए लॉगिन करें और एप्लिकेशन फॉर्म भरना शुरू करें.

5. एप्लिकेशन फॉर्म को भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

6. इसके बाद आप अंत में एप्लिकेशन फीस जमा कर फॉर्म को सबमिट करें.

7. अब आप फॉर्म को डाउनलोड कर भविष्य के लिए उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे