JNVST 2021 News: जानिए, कब होगा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट

नई दिल्ली: JNVST 2021 News: कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब परीक्षा को दौर शुरू हो गया है. ऐसे में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 की तरीखों की घोषणा भी कर दी गई है. अब जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं प्रवेश लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स 11 अगस्त को परीक्षा दे सकेंगे. इस में पास होकर मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले छात्रों को इस अवासीय स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा.

कोविड प्रोटकॉल का रखा जाएगा ख्याल

शिक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई. ट्वीट में बताया गया कि प्रवेश परीक्षा के दौरान सभी सुरक्षा उपाय और कोविड प्रोटोकाल का ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए कुल 11182 केंद्रों बनाए गए हैं. करीब 2,41,7009 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है. जबकि इनमें से सिर्फ 47,320 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा.

Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test-2021 for the selection of students for admission to Class-VI for the session 2021-22 in Jawahar Navodaya Vidyalayas in all States & UTs will be conducted on 11th August, 2021 by following all safety precautions/COVID protocols.

