पीले बोर्ड पर काले रंग से क्यों लिखे होते हैं रेलवे स्टेशनों के नाम, वजह जान घूम जाएगा दिमाग

Railway Stations Name in Black Colour on Yellow Board: पीला बोर्ड ड्राइवर को चौकन्ना रहने के लिए तैयार रखते हैं. पीले रंग से ड्राइवर को पता होता है कि आगे स्टेशन है, इसलिए कोई अनहोनी न हो इसलिए वे उस समय ज्यादा ध्यान देते हैं.