आखिर दुनियाभर की स्कूल बसों का रंग क्यों होता है पीला? आज तक नहीं पता होगी वजह

Why the Color of School Buses are Yellow: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों के लिए कई प्रकार के गाइडलाइंस जारी कर रखी है, जिसके अनुसार स्कूल बसों को पीले रंग से रंगना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है.