दुनियाभर में कुओं का आकार आखिर क्यों होता है गोल? जानें इसके पीछे की साइंटिफिक वजह

Why Wells are in Round or Circular Shape: आप चाहें देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको कुएं का आकार गोल ही देखने को मिलेगा. आपने शायद ही कभी कोई चौकोर कुआं देखा होगा, लेकिन अधिकतर कुएं गोल आकार के ही बने होते हैं. हालांकि, कुएं का आकार ऐसे ही गोल नहीं होता बल्कि इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है. साइंटिफिक कारणों की वजह से ही कुएं को गोलाकार बनाया जाता है.