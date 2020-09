JEE Main Result 2020: आज जारी होगा जेईई का रिजल्ट, jeemain.nic.in पर देखें स्कोर कार्ड

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency-NTA) द्वारा आज यानी कि 11 सितंबर को जेईई मेन रिजल्ट (JEE Main result 2020) घोषित किया जा सकता है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank) ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है.

सोशल मीडिया पर मिली जानकारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर लिखा कि जेईई मेन्स 2020 रिजल्ट घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. सभी उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक साइट्स, jeemain.nta.nic.in या jeemain.nic.in पर चेक कर सकते हैं. जेईई मेन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) 8 सितंबर 2020 को जारी की गई थी.

My heartfelt thanks to all students and parents for reposing trust in the government and participating in #JEEMain exam. Process for result declaration has begun and results will be announced soon. @PIB_India @MIB_India @EduMinOfIndia @DDNewslive

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) September 9, 2020