SSC CHSL 2022: आज है 4,500 पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख, ऐसे करें आवेदन

SSC CHSL 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन (CHSL Exam) 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 4 जनवरी 2023 को बंद कर दी जाएगी. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें इसके बाद 9 जनवरी से 10 जनवरी तक एप्लिकेशन करेक्शन विंडो एक्टिव रहेगी.

SSC CHSL 2022 Tier 1 Exam Date: कब होगी एसएससी एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 की परीक्षा?

CHSL 2022 के टियर 1 की परीक्षा फरवरी-मार्च 2023 में होगी. वहीं, टियर -2 परीक्षाओं का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लगभग 4,500 पदों को भरा जाएगा.

SSC CHSL 2022 Eligibility: एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2023 तक 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा सीएचएसएल 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास कर रखी हो.

SSC CHSL 2022 Important Dates: जानें एसएसीस सीएचएसएल 2022 की महत्वपूर्ण तारीखें

1. एसएससी सीएचएसएल 2022 के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख - 06 दिसंबर 2022

2. एसएससी सीएचएसएल 2022 के ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख - 04 जनवरी 2023

3. ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुरने की आखिरी तारीख - 05 जनवरी 2023

4. चालान के माध्यम से भुगतान करने की आखिरी तारीख (बैंक के कार्य समय के दौरान) - 06 जनवरी 2023

5. एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 परीक्षा की तारीख - फरवरी या मार्च 2023

6. एसएससी सीएचएसएल 2022 टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की तारीख - अभी घोषित की जानी है

7. एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 2 परीक्षा की तारीख - बाद में जारी की जाएगी

How to Register for SSC CHSL 2022: कैसे करें एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन?

1. अभ्यर्थी सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर एसएससी सीएचएसएल 2022 के एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अभ्यर्थी यहां अपनी रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करें.

4. इसके बाद अभ्यर्थी एसएससी सीएचएसएल 2022 का एप्लिकेशन फॉर्म भरें और मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करें.

5. अब इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अंत आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

6. इसके बाद आप भविष्य के लिए अपने एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.