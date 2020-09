जब सुब्रमण्यम स्वामी ने 8 लाख स्टूडेंट्स को बता दिया 18 लाख, शिक्षा मंत्री ने यूं दिया जवाब

नई दिल्लीः केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने बुधवार (9 सितंबर) को एक के बाद एक करीब 20 ट्वीट किए. कभी उन्होंने स्टूडेंट्स को सम्मानित करने को लेकर पोस्ट शेयर किया तो कभी वे JEE मेन्स के रिजल्ट को लेकर चर्चा में रहे. फिर शाम होते-होते उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के जरिए सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) को जवाब दिया. दरअसल, स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर JEE मैन्स को लेकर एक पोस्ट लिखा था. जिसपर निशंक ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. इसके बाद स्वामी ट्रोल्स के निशाने पर आ गए.

स्वामी ने लिखा, ''मेरे पास इस बात की सटीक जानकारी है कि पिछले सप्ताह कितने छात्रों ने जेईई की परीक्षा दी. JEE मेन्स के लिए 18 लाख छात्रों ने पास डाउनलोड किया जिनमें से सिर्फ 8 लाख ही परीक्षा देने पहुंचे. ये उस देश के लिए अपमान है जो विद्या और ज्ञान का विस्तार करता है!!''

I just accurate count on how many students took the JEE exams this last week: out 18 lakhs who down loaded passes only 8 lakhs turned up to take up the exam. What a disgrace for the nation which extols vidhya and gyan!!

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 9, 2020