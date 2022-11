Times Higher Education: ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT ने मारी बाजी, IIT Delhi 29वें स्थान पर

Times Higher Education GEURS 2022: टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education) द्वारा आज जारी की गई इस साल की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे (Global Employability University Ranking and Survey) रिपोर्ट में कुल सात भारतीय संस्थानों को जगह मिली है. टॉप 100 में तीन भारतीय संस्थान शामिल थे. जारी की गई रैकिंग के मुताबिक, आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) ने 29वां स्थान हासिल किया है, उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर (IISc Bangalore) 58वें स्थान और आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) 72वें स्थान पर है.

इनके अलावा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट (IIM), आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur), एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University) और बैंगलोर यूनिवर्सिटी (Bangalore University) ने भी टॉप 250 ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान हासिल किया है.

विश्व स्तर पर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology, MIT) इस साल भी पिछले साल की तरह ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा है. वहीं, एमआईटी (MIT) के बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (California Institute of Technology) और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. इन तीन संस्थानों ने लगातार दूसरी बार इसी क्रम में टॉप 3 रैंक हासिल की है.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (University of Cambridge) और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University) ने भी क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है. इस साल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (University of Oxford) 8वें से छठे स्थान पर पहुंच गई है. हालांकि, जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी (University of Tokyo) इस साल छठे से सातवें स्थान पर खिसक गई है.

इसके अलावा सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (National University of Singapore) 9वें से 8वें स्थान पर पहुंच गया है और वहीं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (Princeton University) भी 10वें से 9वें स्थान पर पहुंच गई है. हालांकि, येल यूनिवर्सिटी (Yale University) ने 2021 में अपनी सातवीं रैंक से इस साल 10वीं रैंक तक की भारी गिरावट देखी है.

इस साल, कुल छह विश्वविद्यालय अमेरिका से, दो ब्रिटेन से, एक जापान से और एक सिंगापुर से हैं. हालांकि, चीन, फ्रांस, भारत, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इजराइल सहित रैंकिंग में 44 देशों और क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है.