CBSE Class 10, 12 board exams 2021 dates, syllabus: जानिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री (Union Education Minister) रमेश पोखरियाल एक बार फिर कल यानी कि 17 दिसंबर को लाइव आएंगे. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री एक बार फिर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exam 2021) को लेकर जरूरी चर्चा करने वाले हैं. शिक्षा मंत्री इस बार आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए शाम 4 बजे लाइव होंगे.

शिक्षक अपनी परेशानियों को #EducationMinisterGoesLive के जरिए उनसे पूछ सकते हैं.

दूसरी बार लाइव होंगे शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा- 'डियर टीचर्स, मैं 17 दिसंबर को शाम 4 लाइव आऊंगा और आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में आप सभी से बात करूंगा. #EducationMinisterGoesLive का उपयोग करके अपने प्रश्नों चिंताओं को मेरे साथ शेयर करें. मुझे उन सभी को संबोधित करने में खुशी होगी.' बता दें, इस महीने में शिक्षा मंत्री दूसरी बार लाइव (Live) आकर सभी के सवालों के जवाब देने वाले हैं.

यह भी पढ़ें- CBSE Board Exam 2021: क्या जारी हो गई है Datesheet? जानिए पूरा मामला

इससे पहले 10 दिसंबर को भी वे आगामी बोर्ड (CBSE Board Exam 2021) और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में छात्रों के प्रश्नों पर चर्चा और हल करने के लिए लाइव आए थे.

Dear Teachers, I will be going live on Dec 17 at 4 PM to talk to you all about the upcoming board exams.

Please share your queries/concerns with me using EducationMinisterGoesLive. I will be happy to address them all. pic.twitter.com/TwIcDASIhm

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank DrRPNishank December 12, 2020