UP Smartphone Scheme: टेक्निकली मजबूत होंगे UP के स्टूडेंट्स, योगी सरकार जल्द देगी स्मार्टफोन

नई दिल्लीः UP Students to get Smartphone and Laptop: उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए राज्य की योगी सरकार खुशखबरी लेकर आई है. राज्य में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से मुफ्त स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट दिए जाने हैं. इसी पर CM योगी आदित्यनाथ ने 27 नवंबर 2021 को गोंडा में घोषणा की. वह यहां जिले में 1132 करोड़ रुपये की 144 परियोजनाओं की सौगात देने आए थे.

गोंडा में ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नींव रखी और इसी साल नवंबर अंत तक यूजी और पीजी की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को लैपटॉप व स्मार्टफोन देने की घोषणा की.

स्मार्टफोन-टैबलेट देने की हो रही तैयारी

युवाओं को टेक्निकल रूप से मजबूत करने के लिए योगी सरकार पिछले कई महीनों से काम करती नजर आ रही है. इसी के तहत युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया में तेजी दिखाते हुए पहले चरण से पहले टेक्निकल गैजेट्स की खरीदी की जा रही है. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक या दो दिन में टेंडर जारी किया जा सकता है.

100 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त राशन!

गोंडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने कहा कि कोरोना काल में जनता सड़कों पर परेशान थी, उस दौरान विपक्ष अपने घरों में आइसोलेट था. तब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर कोरोना काल के बावजूद लोगों की मदद की. उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई गईं, यहां तक कि 100 करोड़ लोगों को करीब 15 महीनों तक मुफ्त राशन भी दिया गया.

