आखिर दुनियाभर में पीले रंग की ही क्यों होती है JCB मशीन? जानें क्या है इसका असली नाम

Why JCB Machine is Yellow in Colour: दरअसल, जेसीबी मशीन का असली नाम जेसीबी नहीं बल्कि बैकहो लोडर (Backhoe Loader) हैं.