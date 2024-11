महाराष्ट्र चुनाव के बीच एकजुट हुए हिंदू धर्म गुरु, 'एक हैं तो सेफ हैं' और 'वोट जिहाद' पर कर डाली ये अपील

Maharashtra Chunav Vote Jihad: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कल (20 नवंबर) वोट डाले जाएंगे. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले नारे और 'वोट जिहाद' के मुद्दे पर देशभर में सियासी घमासान तेज हो गया है. एक ओर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे की आलोचना कर रहे हैं, वहीं अब साधु-संत भी इस नारे के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं. देश के कई प्रमुख साधु-संतों ने पीएम मोदी के नारे का समर्थन करते हुए वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सनातन के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की. इन साधु-संतों का कहना है कि देश में मुस्लिम धर्मगुरु हिंदुत्व विरोधी सरकारों के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों में हिंदू समाज को भी एकजुट होकर हिंदुत्ववादी सरकारों के समर्थन में वोट करना चाहिए.

हिंदुत्ववादी सरकार का समर्थन करें: पीठाधीश्वर त्रिशूल बाबा

मां बगलामुखी सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर त्रिशूल बाबा ने कहा कि भारत में यदि मुस्लिम धर्मगुरु गैर हिंदुत्ववादी सरकार के पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदू भाइयों से यह अपील करते हैं कि वे केवल हिंदुत्ववादी सरकार का समर्थन करें, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे. यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. हमें सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर-सनातनी सरकार को स्थापित करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है. इस स्थिति में, हम हिंदू समाज से यह अनुरोध करते हैं कि वे सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें, ताकि हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा हो सके.

महंत दुर्गादास की वोट जिहाद पर कड़ी प्रतिक्रिया

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता और महंत दुर्गादास ने 'वोट जिहाद' पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो मौलाना साहब ने घोषणा की है, वह न केवल देशद्रोह है, बल्कि कानून की दृष्टि से भी गलत है. इस तरह की अपील देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालती है. वोट देना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और इसे कोई भी धर्मगुरु या व्यक्ति छीन नहीं सकता. उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जैसे बेरोजगारी, सीमाओं की सुरक्षा, और सामाजिक समरसता. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे भ्रामक और विभाजनकारी बातों से बचें और अपने स्वतंत्र मतदान अधिकार का उपयोग करें, ताकि देश में सही नेतृत्व आए.

विभाजनकारी अपीलों का विरोध किया जाना चाहिए: स्वामी हंसराम

हरिशेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान कुछ इस्लामिक स्कॉलर ने यह घोषणा की है कि जो लोग भाजपा को वोट देंगे, उनका 'हुक्का पानी बंद' कर दिया जाएगा. इस प्रकार की विभाजनकारी अपीलों का विरोध किया जाना चाहिए. उन्होंने हिंदू समाज से अपील करते हुए कहा कि देश और सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में वोट करना चाहिए. अगर हम आज नहीं एकजुट होंगे, तो कभी नहीं हो पाएंगे. हिंदू समाज को इस्लामिक जिहाद से बचने के लिए भाजपा को समर्थन देना चाहिए.

गजवा-ए-हिंद चाहने वाले मुफ्ती सलमान से सपा ने लिया आशीर्वाद: पूनावाला

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी वोट जिहाद पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'एमवीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मुफ्ती सलमान से 'आशीर्वाद' लिया, जो गजवा-ए-हिंद चाहते हैं. जिन्हें हिंदुओं को धमकाने वाले अभद्र भाषा के लिए गिरफ्तार किया गया था. पहले फहाद-स्वरा भास्कर वोट जिहादी सज्जाद नोमानी से मिले और अब यह. लेकिन, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे सांप्रदायिक है और यह धर्मनिरपेक्ष है! क्या उद्धव भाईजान में यह कहने और एमवीए के साथ गठबंधन तोड़ने की हिम्मत है? उन्होंने बालासाहेब ठाकरे जी को धोखा दिया है.'

MVA ally Samajwadi Party takes “blessings” from Mufti Salman who wants Ghazwa E Hind

Who was arrested for hate speech threatening Hindus

First Mr Fahad Swara Bhaskar meets vote jihadi Sajjad Nomani and now this

But Ek Rahenge Safe Rahenge is communal and this is secular!… pic.twitter.com/O121TmncOg

— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) November 19, 2024