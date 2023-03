तीसरी पत्नी ने गर्लफ्रेंड की चप्पलों से की थी पिटाई, फिर भी ले लिए सात फेरे; Mahesh Babu के भाई ने की चौथी शादी!

पवित्रा की तीसरी तो नरेश की है चौथी शादी

आपको बता दें कि नरेश बाबू पहले तीन शादियां कर चुके हैं. उनकी पहली शादी कोरियोग्राफर श्रीनू की बेटी से हुई थी जिससे उन्होंने तलाक ले लिया. दूसरी शादी उन्होंने रेशा शास्त्री तो तीसरी शादी उन्होंने राम्या से की. कहा ये भी जा रहा है कि राम्या संग अभी उनका तलाक नहीं हुआ है. लेकिन वो अलग हो चुके हैं. बीते साल एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें राम्या पवित्रा लोकेश पर सबके सामने ही चप्पल फेंकती दिखी थीं क्योंकि राम्या को पवित्रा और अपने पति के अफेयर के बारे में पता चल गया था. जिसके बाद ही दोनों के बीच का रिश्ता उजागर हुआ था. वहीं अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा- हमारी नई शुरूआत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए.

Seeking your blessings for a life time of peace & joy in this new journey of us

ఒక పవిత్ర బంధం

రెండు మనసులు

మూడు ముళ్ళు

ఏడు అడుగులు

మీ ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ ఇట్లు

- మీ #PavitraNaresh pic.twitter.com/f26dgXXl6g

