After Alia and Sonam, Masoom Minawala Announces Pregnancy: पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड में कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें ऐक्ट्रिसेज की प्रेग्नेंसी का खुलासा हुआ है. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से शादी के लगभग दो महीने बाद ही, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने प्रेग्नेंसी का अनाउन्स्मेन्ट इंस्टाग्राम के जरिए (Alia Bhatt Pregnancy Post on instagram) कर दिया था. उससे पहले, नीरजा और रांझना जैसी फिल्में कर चुकीं सोनम कपूर अहूजा ने भी प्रेग्नेंसी (Sonam Kapoor Ahuja Pregnancy) का ऐलान किया था. आपको बता दें कि इन अभिनेत्रियों के बाद अब एक और हसीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी का अनाउन्स्मेन्ट किया है और छह महीने का बेबी बंप दिखाया है..

Alia-Sonam के बाद एक और हसीना हुईं प्रेग्नेंट

अगर आप सोच रहे हैं कि आलिया (Alia) और सोनम (Sonam) के बाद किस हसीना ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है तो आइए हम आपको इस बारे में बता दें. इस बार, एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और व्लॉगर ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किया है. ये भारतीय आर्टिस्ट बेल्जियम में रहती हैं और पेरिस फैशन वीक (Paris Fashion Week) और कांस (Cannes Film Festival) में भी हिस्सा ले चुकी हैं.

इस हसीना ने दिखाया छह महीने का बेबी बंप

सस्पेन्स खत्म करते हुए आपको बता दें कि हम यहां व्लॉगर मासूस मीनावाला मेहता (Masoom Minawala Mehta) की बात कर रहे हैं. मासूम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो छह महीने प्रेग्नेंट हैं. इस वीडियो में उनके सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों के रिएक्शन भी शामिल हैं. इस खबर में आपको वो इंस्टाग्राम पोस्ट भी दिख जाएगा.

कौन हैं Masoom Minawala Mehta

अगर आप नहीं जानते हैं कि मासूम मीनावाला मेहता कौन हैं तो हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मासूम काफी लोकप्रिय हैं और इनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं. मासूम और उनके पति शैलिन मेहता 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे और मूल रूप से मुंबई में रहने वाली मासूम शादी के बाद अपने पति के साथ अन्तवर्प, बेल्जियम में रहती हैं और वहां से एक भारतीय व्लॉगर के रूप में काम करती हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.