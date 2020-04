अक्षय कुमार ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ, Mumbai Police फाउंडेशन में इतने करोड़ रुपये किए दान

मुंबई: कोरोना वायरस से जंग में देश का सहयोग करते हुए हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने मुंबई पुलिस फाउंडेशन को दो करोड़ रुपये दान किए हैं. जिसपर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) आयुक्त परम बीर सिंह ने ट्वीट कर अक्षय कुमार को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया. सिंह ने लिखा कि मुंबई पुलिस फाउंडेशन में दो करोड़ रुपये के सहयोग के लिए मुंबई पुलिस अक्षय कुमार को धन्यवाद देती है. आपका सहयोग शहर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों के जीवन में काफी मददगार साबित होगा.

ट्वीट के जवाब में 52 वर्षीय अभिनेता अक्षय कुमार ने कोविड-19 (Covid- 19) से संक्रमित होकर अपनी जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल चंद्रकांत पेंडूरकर और संदीप सुर्वे को श्रद्धांजलि दी और अपने प्रशंसकों से फाउंडेशन में योगदान देने का आग्रह किया. उन्होंने ट्वीट किया, "मैं मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल चंद्रकांत पेंडूरकर और संदीप सुर्वे को सलाम करता हूं जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया. मैंने अपना काम कर दिया है, आशा करता हूं आप भी करेंगे. हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम उनकी वजह से सुरक्षित और जिंदा हैं.

I salute @MumbaiPolice headconstables Chandrakant Pendurkar & Sandip Surve, who laid their lives fighting Corona. I have done my duty, I hope you will too. Let’s not forget we are safe and alive because of them https://t.co/mgJyxCdbOP pic.twitter.com/nDymEdeEtT

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 27, 2020