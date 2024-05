अक्षय कुमार के डेली शेड्यूल से इंप्रेस हुआ लोकल आर्टिस्ट, तारीफ करते हुए बताया क्या-क्या सीखा?

Local Artist Praises Akshay Kumar Daily Schedule: अक्षय कुमार इन दिनों अरशद वारसी के साथ अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जो अक्षय कुमार के एक फेन पेज ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक लोकल आर्टिस्ट अक्षय के डेली शेड्यूल से इंप्रेस हो गया.

पोस्ट में देखा जा सकता है कि उस लोकल आर्टिस्ट ने अक्षय कुमार के डेली शेड्यूल के बारे में बताते हुए एक्टर की खूब तारीफ और बताया कि उसने उनसे क्या-क्या सीखा. साथ ही आर्टिस्ट ने उनके लिए अपना आभार की व्यक्त करते हुए एक्टर के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया. सभी जानते हैं कि अक्षय अपने काम को लेकर एकदम परफेक्ट हैं. साथ ही वो फिट रहने के लिए एक कड़ा शेड्यूल फॉलो करते हैं, जिससे उनके फैंस भी काफी इंप्रेस रहते हैं.

PIC : Experience of a Local artist who worked with #AkshayKumar in #JollyLLb3

GIST OF WHAT HE SAID (IN ENGLISH)

"I greeted Akshay Sir with Jai Shi Ram, so he bowed and greeted me back by saying Jai Shri Ram. I was with @akshaykumar on the shoot the whole day yesterday. I was… pic.twitter.com/U6IJawXjew

— Akshay Kumar Fans Group (@AKFansGroup) May 18, 2024