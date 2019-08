National Film Awards: अक्षय कुमार ने कहा- 'मेरी सारी थकान गायब हो गई'

नई दिल्ली: 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को हुई, जिसमें 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'अंधाधुन', 'बधाई हो' और 'पैडमैन' जैसी फिल्मों ने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के अवॉर्ड जीते हैं. इसका ऐलान एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष राहुल रवैल, नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष एएस कनल और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के अध्यक्ष उत्पल बोरपुजारी ने किया. अध्यक्षों और ज्यूरी के अन्य सदस्यों ने शुक्रवार को पहले 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी. 'पैडमैन' को सामाजिक मुद्दे पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया जबकि 'अंधाधुन' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में बेहतरीन अभिनय के लिए आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला.

Thank you! Completely overwhelmed -I was in the car-saw this very tweet and discovered we actually won the National Award! #Padman https://t.co/s1xwoiiJfn

वहीं, इस मौके पर अक्षय कुमार ने कहा, 'मैं मिशन मंगल प्रमोशन के बीच में था, जब टीना ने मुझे पूछा कि क्या यह सच है कि 'पैडमैन' वास्तव में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता. इस खबर को सुनकर मेरे प्रमोशन की सारी थकान गायब हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार वह और सोनम कपूर 'पैडमैन' के सेट पर ही थे जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी.' 2018 में रिलीज हुई 'पैडमैन' के सोशल ड्रामा थी, जिसे आर बाल्की ने निर्देशित किया था और इस फिल्म से ट्विंकल खन्ना ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया था.

Yes and the next call was to me, half anxious...half excited to confirm if we’d actually won the #NationalAward for Best Film On Social Issues for #PadMan. All I can say, ‘Saari duniya se kaho, Copy That!’ https://t.co/kti4I7DvxO

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 9, 2019