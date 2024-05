All We Imagine As Light ने मचाया तहलका, 30 साल बाद कान्स के सबसे तगड़े अवॉर्ड की रेस में पहुंची इंडियन फिल्म

Cannes 2024 All We Imagine As Light: कान्स 2024 की खबरें सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो रही हैं. जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन, कियारा आडवाणी, जैकलीन फर्नांडिस समेत कई भारतीय सेलेब्स ने अपने स्टाइल का जलवा कान्स के रेड कार्पेट पर दिखाया है. वहीं अब दो नर्सों की कहानी वाली एक फिल्म पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रही है. पायल कपाड़िया (Payal Kapadia) के डायरेक्शन में बनी मलयालम-हिंदी फीचर फिल्म All We Imagine As Light कान्स फेस्टिवल के सबसे बड़े अवॉर्ड Palme D'or के लिए चुनी गई है.

30 साल के बाद कान्स के सबसे बड़े अवॉर्ड की रेस में भारतीय फिल्म

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में कई फिल्में कॉम्पटीशन के लिए चुनी गई हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही फिल्में महिलाओं ने डायरेक्ट की हैं, जिनमें पायल कपाड़िया का नाम भी शामिल है. पायल कपाड़िया की फिल्म All We Imagine As Light कान्स के सबसे बड़े अवॉर्ड Palm D'or के लिए कंपीट कर रही है. यह कान्स का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवॉर्ड माना जाता है. ऐसे में All We Imagine As Light का इस कॉम्पटीशन में आना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है. भारत के लिए गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि 30 साल के बाद कोई भारतीय फिल्म इस अवॉर्ड के लिए रेस में आई है. कान्स में आखिरी बार Palm D'or अवॉर्ड के लिए कंपीट करने वाली शाजी एन वरुण की फिल्म स्वाहम (1994) थी.

कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने अपनी मां की साड़ी और नथ पहन Cannes 2024 में बटोरीं तारीफें?

क्या है All We Imagine As Light की कहानी?

All We Imagine As Light एक मलयालम-हिंदी फीचर फिल्म है. फिल्म में दो नर्सों की कहानी दिखाई गई है, जो साथ रहती हैं. पहली नर्स प्रभा जो शादीशुदा है लेकिन पति विदेश में रहता है. दूसरी नर्स अनु, प्रभा से उम्र में छोटी है और अभी शादीशुदा नहीं है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब प्रभा और अनु अपनी दो दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाती हैं, वहां उन्हें अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है. इतना ही नहीं उन्हें एक महिला के जीवन और आजादी के मायने भी समझ आते हैं. बता दें कान्स में जाने से कुछ ही दिनों पहले All We Imagine As Light का ट्रेलर सोशल मीडियापर रिवील किया गया था. All We Imagine As Light में कनी कुश्रुति, दिव्या प्रभा, छाया कदम, ऋधु हरुण और अजीस नेदुमंगड़ ने अहम रोल निभाया है.

साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच का बड़ा फर्क गिनवा गईं रवीना टंडन, बोलीं- 'यहां 200 लोगों का काम...'