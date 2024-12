‘पुष्पा 2’ का प्रीमियर कर बुरे फंसे अल्लू अर्जुन, बढ़ती ही जा रही मुश्किलें; अब मुख्यमंत्री लगा रहे गंभीर आरोप

CM Revanth Reddy Allegations On Allu Arjun: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' को बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिल्म पर मचा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. हर दिन के साथ अल्लू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में इसका प्रीमियर रखा गया था, जिसमें एक्टर अचानक ही पहुंच गए थे, जिसके चलते उनको देखने के लिए फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके चलते वहां भगदड़ मच गई और एक 35 साल की महिला की मौत हो गई.

वहीं, उसका 8 साल का बेटा अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है. इसी बीच अब इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पुलिस की परमिशन नहीं मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन उस सिनेमा घर में पहुंचे. लेकिन एक्टर ने इस आरोप का खंडन किया था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद भी एक्टर थिएटर से नहीं गए, जिसके बाद पुलिस को उन्हें जबरन बाहर निकालना पड़ा. एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाया गया.

As long as I am the CM, i will not permit any benefit show or ticket price hikes

U can do Business, make movie, earn money, but if that lead to take lives of people, then I will not allow that, till I am on this CM Post

- Telangana CM, Revanth Reddy #RevanthReddy pic.twitter.com/qSEAa5MMlS

— Veena Jain (@DrJain21) December 21, 2024