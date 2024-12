संध्या थिएटर भगदड़ केस: पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए अल्लू अर्जुन, वहां बंगले के बाहर सिक्योरिटी टाइट

एक्टर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मंगलवार को हैदराबाद पुलिस के सामने भी एक्टर पेश हुए. वहां कांग्रेस के नेता ने भी पुष्पा 2 के सीन को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. इस बीच एक्टर के बंगले के बाहर के विजुअल सामने आए हैं जहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है तो भारी सुरक्षा भी देखने को मिली है.

अल्लू अर्जुन का मंगलवार को हैदराबाद के चिक्कडपल्ली पुलिस पहुंचे. 11 बजे का समय था और वह तय समय से ही पुलिस के सामने हाजिर हुए. एक दिन पहले ही उन्हें नोटिस भेजकर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था. सोशल मीडिया पर एक्टर का वीडियो भी सामने आया है.

अल्लू अर्जुन हैदराबाद में जुबली हिल्स में रहते हैं. यहीं उनका आलीशान बंगला है. एक दिन पहले हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं एक्टर के घर के बाहर से सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सुरक्षा के इंतजाम है.

अल्लू अर्जुन के घर के बाहर तोड़फोड़ करने वालों को बेल

सोमवार को अल्लू अर्जुन के घर के बाहर तोड़फोड़ की घटना हुई. जहां कुछ ने एक्टर के खिलाफ नारेबाजी की तो दीवार पर चढ़कर टमाटर फेंके. इतना ही नहीं, दीवार पर रखे गमले भी गिर गए. बताया गया कि सुरक्षाकर्मियों के साथ भी मारपीट की. इस घटना में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था. अब 6 के 6 आरोपियों को बिना किसी शर्त और जुर्माना के जमानत मिल गई है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Security deployed outside actor Allu Arjun's residence in Jubilee Hills. According to Sources, Hyderabad police have issued a notice to actor Allu Arjun, asking him to appear before them in connection with the Sandhya theatre incident. pic.twitter.com/M97VG6gvDk — ANI (@ANI) December 24, 2024

अल्लू के घर तोड़फोड़ करने वाली की सीएम के साथ फोटो वायरल

सोशल मीडिया पर इस वक्त अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में भी कई फैंस उतर आए हैं. जहां कुछ लोगों ने 6 आरोपियों की फोटो भी शेयर की. इसमें से एक आरोपी की फोटो सीएम रेवंत रेड्डी के साथ भी वायरल है. फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है.

हैदराबाद पुलिस ने की अल्लू अर्जुन से पूछताछ

संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ की घटना में एक महिला की मौत हो गई तो एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट भी किया गया था लेकिन 4 हफ्तों की हाईकोर्ट से बेल मिल गई. वहीं हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को एक बार फिर इस केस में पूछताछ के लिए बुलाया.

