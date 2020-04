Coronavirus की चपेट में आई एक और सिंगर, कहा- 'पता चल गया यह कितना खतरनाक है'

नई दिल्ली: अमेरिका में कोरोना वायरस (CoronaVirus) संक्रमण के चलते अब तक तीन हजार से अधिक मौतों के साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1 लाख 63 हजार के पार पहुंच गई है. वहीं, हाल ही में अमेरिकी सिंगर जोई डिफी (Joe Diffie) की भी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई थी. अब खबर आई है कि अमेरिकन सिंगर कैली शोर (kalie shorr) भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं. उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है.

Despite being quarantined (except for a handful of trips for groceries) for three weeks, I managed to contract COVID 19. I'm feeling significantly better, but it's proof how dangerous and contagious this is. It's endlessly frustrating to see people not taking this seriously.

— Kalie Shorr (@kalieshorr) March 30, 2020