Shah Rukh Khan के बेटे पर बचपन से लाइन मारती है ये एक्ट्रेस! Aryan Khan के साथ करना चाहती हैं ये काम

Ananya Panday Crushed on Aryan Khan wanted to Date Him: बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे, आर्यन खान (Aryan Khan)ने का नाम हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में शामिल हो रहा है. दरअसल, एक मशहूर एक्ट्रेस ने खुद ही यह खुलासा किया है कि उनको आर्यन खान बचपन से काफी पसंद था और अपने मन में उन्होंने कई सारे सपने भी सजाए थे. आपको बता दें कि हाल ही में कॉफी विद करण (Koffee with Karan) का लेटेस्ट एपिसोड आया जिसमें अनन्या पांडे (Ananya Panday) साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ आई थी. इस एपिसोड में अनन्या ने बताया कि उन्हें आर्यन खान पर क्रश था. आइए और जानते हैं..

Shah Rukh Khan के बेटे पर बचपन से लाइन मारती हैं ये एक्ट्रेस!

कॉफी विद करण (Koffee with Karan) के लेटेस्ट एपिसोड में होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने उनके बचपन के दोस्त, सुहाना खान (Suhana Khan) और शनया कपूर (Shanaya Kapoor) के बारे में पूछा. इसी दौरान अनन्या से करण ने पूछा कि उन्हें कभी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान नहीं पसंद था? इसपर अनन्या ने कहा कि उन्हें आर्यन देखने में काफी अच्छा लगता था और उनको आर्यन पर क्रश (Ananya Panday Crush) भी था.

Aryan Khan के साथ करना चाहती थीं ये काम..

आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ कॉफी विद करण में आईं अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने यह भी कहा कि कभी आर्यन ने उनपर इस तरह ध्यान नहीं दिया वरना शायद वो उन्हें डेट भी कर सकती थीं. इसपर करण ने कहा कि ऐसा होता तो काफी अच्छा होता क्योंकि फिर अनन्या और आर्यन 'चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स' होते. इस बात को मानते हुए अनन्या ने कहा कि ऐसा होता तो उनकी कहानी एक फिल्म जैसी होती और ये काफी अच्छा होता.

आपको बता दें कि इस एपिसोड में यह भी कन्फर्म हो गया कि अनन्या ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) को डेट कर रही थीं और अब शायद वो आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) के साथ हैं.

