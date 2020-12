अब ट्विटर पर जमकर भिड़ गए Anil Kapoor और Anurag Kashyap, पार की सारी हदें

नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के बीच आज ट्विटर पर एक वॉर शुरू हो चुका है. शुरुआत में मजाक की तरह सामने आए ट्वीट धीरे-धीरे मर्यादा की सारी हदें पार करते नजर आए. इस बीच लोग यह पता नहीं लगा सके कि दोनों दिग्गजों के बीच क्या गलत हुआ है कि वे एक दूसरे से इस तरह धूर्तता से पेश आने लगे.

यह सब तब शुरू हुआ जब अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने अपने वेब शो दिल्ली क्राइम के लिए एमी को बेस्ट ड्रामा सीरीज जीतने के बाद 'जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा' की को-स्टार शेफाली शाह का हॉलीवुड में स्वागत किया. उन्होंने लिखा, 'मैंने इसे एक बार कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगा क्योंकि वे पूरी तरह से इसके लायक हैं. # डेल्हीक्राइम टीम को बधाई! अच्छा लगा अंत में हमारे लोगों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली.'

I've said it once and I'll say it again because they absolutely deserve it! Congratulations to the #DelhiCrime team! Nice to finally see more of our people get international recognition. @ShefaliShah_ #WelcomeToHollywood — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

लेकिन अनिल कपूर को शायद पता नहीं था कि अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) स्ट्राइक करने का इंतज़ार कर रहे थे.

Nice to see some deserving people get international recognition. Waise, aapka Oscar kidhar hain? No? Achha... nomination? https://t.co/P2ZuiPOUWP — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

The closest you have come to an Oscar is watching Slumdog Millionaire win Oscars on TV. #TumseNaHoPayega https://t.co/sZzCDhVvAA pic.twitter.com/YhZHKrEFfO — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

अनिल कपूर ने इसके बाद ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आप ऑस्कर के सबसे करीब आए हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर को टीवी पर ऑस्कर जीतते हुए देख रहे हैं. #तुमसे न हो पाएगा'

Says the k-k-k-ing of hand-me-down films. Weren’t you the second choice for this film also? https://t.co/7pfdatvIGr — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

अनुराग ने इसपर जवाब देते हुए लिखा, 'हैंड-मी-डाउन फिल्मों के k-k-k-ing को कहते हैं. क्या आप इस फिल्म के लिए भी दूसरी पसंद नहीं हैं?'

Hand-me-down or pick-me-up: I don’t care. Work is work. Tumhare jaise kaam dhoondte waqt baal toh nahi nochne padte. #actorlife https://t.co/bEu9TJFjNt — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

इसके जवाब में अनिल ने लिखा, 'हैंड-मी-डाउन या पिक-अप-अप: मैं ध्यान नहीं देता. काम ही काम है. तुम्हारे जैसे काम खोजते समय बाल तो नहीं नोंचने पड़ते.

Sir, you don’t talk about hair. Aapko toh apne baal ke dum pe roles milte hain. #BaalBaalBaloo #TheJungleLife https://t.co/b4H5CtqFYi — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

इस पर अनुराग ने चुटकी लेते हुए कहा, 'सर आप बालों के बारे में बात नहीं करते. आपको तो अपने बालों के दम पर रोल मिलते हैं. #बाल बाल बालू #जंगल का राजा'

Beta, you need serious skills to have a career like mine. Aise hi nahi chal rahi humari gaadi 40 saal se. #TheRealAK https://t.co/jsKErOnbUi — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

अनिल ने जवाब दिया, 'बेटा, आपको मेरे जैसे कैरियर के लिए गंभीर कौशल की आवश्यकता है. ऐसे ही नहीं चल रही हमारी गाड़ी 40 साल से. #TheRealAK.'

Sir har 40 saal purani gaadi ko vintage nahi kehte. Kuch ko khatara bhi kehte hain. #retirementcalling https://t.co/qzzX0v4lOZ pic.twitter.com/yS0cdX1yod — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

अनुराग ने कहा, 'सर हर 40 साल पुरानी गाड़ी को विंटेज नहीं कहते, कुछ को खटारा भी कहते हैं. #retirementcalling'

Abe meri gaadi 40 saal chali toh chali, teri toh abhi tak garage se hi nahi nikli hai. #thenationhasspoken https://t.co/irtLwDrJRB — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

अनिल ने करारा जवाब देते हुए कहा, 'अबे मेरी गाड़ी 40 साली चली तो चली, तेरी तो अब तक गैरेज से ही नहीं निकली है. #thenationhasspoken

#neverforget

Bombay velvet Box Office Returns = 43 Crores

Race 3 Box Office Returns = 300 Crores https://t.co/hG1IQC3Vav — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

वैसे अगर आप इन दोनों की लड़ाई को देखकर परेशान हैं तो बता दें कि ये ट्विटर वॉर एक सीरीज का प्रमोशनल एक्शन माना जा सकता है. क्योंकि कश्यप और कपूर एक नेटफ्लिक्स शो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम 'एके वर्सेज एके (AK Vs AK)' है. अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की ये सीरीज यह विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित है. यह सीरीज एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के बारे में वर्णित की जा रही है, जो एक प्रसिद्ध फिल्मस्टार की बेटी का अपहरण कर लेता है. स्टार अपनी बेटी की तलाश करता है, और निर्देशक उन्हें परेशान करता है.

