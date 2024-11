भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार 'महावतार नरसिम्हा' का मोशन पोस्टर आउट

Mahavatar Narsimha Mostion Poster: अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' का मोशन पोस्टर शनिवार को जारी कर दिया गया.फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प मोशन पोस्टर के साथ बाकी डिटेल भी दीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जब आस्था को चुनौती दी जाती है तो अंधकार और अराजकता से त्रस्त इस दुनिया में वह प्रकट होते हैं. आधे मनुष्य, आधे शेर के अवतार-भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार के प्रकट होने का गवाह बनें.'

अच्छाई और बुराई के बीच महाकाव्य युद्ध का अनुभव करें. जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आ रही है, महावतार नरसिम्हा. इस फिल्म का निर्माण होम्बले फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है. होम्बले फिल्म्स कन्नड़ सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जानी जाती है, जिसमें ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' भी शामिल है. 'कांतारा' भारत के दिलों की कहानी दिखाने वाली फिल्म है.

When Faith is Challenged, He Appears.

In a World torn apart by Darkness and Chaos... Witness the Appearance of the Legend, The Half-Man, Half-Lion Avatar-Lord Vishnu's Most Powerful Incarnation.



Experience the Epic Battle between Good and Evil in 3D.… pic.twitter.com/6F4goYzYH9

— Hombale Films (@hombalefilms) November 16, 2024