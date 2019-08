Video: अपनी Cab में बैठे ऋषि कपूर, नीतू और अनुपम खेर को जानता ही नहीं यह ड्राइवर

नई दिल्‍ली: अनुपम खेर, ऋषि कपूर और नीतू, हिंदी सिनेमा का जानामाना नाम हैं. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि जब यह तीनों सितारे एक साथ एक कैब में सफर करने निकले तो कैब ड्राइवर को पता ही नहीं था कि उसकी कैब में कौन बैठा है. इन दिनों यह तीनों ही न्‍यूयॉर्क में हैं और काफी समय साथ बिता रहे हैं. ऐसे में अनुपम खेर ने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह ऋषि कपूर और नीतू के साथ कैब में बैठे नजर आ रहे हैं. लेकिन इस कैब को चला रहा बांग्‍लादेश ड्राइवर इन तीनों को ही नहीं पहचानता था.

अनुपम खेर इस वीडियो में ऋषि कपूर और नीतू के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. इसके बाद वह इस कैब ड्राइवर को कहते हैं कि वह बोले 'कुछ भी हो सकता है'. अनुपम खेर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'फिल्‍ममेकर और प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना के यहां डिनर करने के बाद मैंने, ऋषि और नीतू ने कैब करने का सोचा. अपनी राइड के अंत में हम तीनों कैब का पैसा देने के लिए बच्‍चों की तरह लड़े. इस बांग्‍लादेशी कैब ड्राइवर को पता ही नहीं है कि उसकी कार में कौन बैठा है.'

After a delicious dinner at film maker & one of the best chefs @TheVikasKhanna’s house @chintskap, #NeetuKapoor & I decided to take a cab. At the end of the journey we fought like kids for who will pay taxi fare. Bangladeshi cab driver had no clue who were in his car. pic.twitter.com/1MrtYKO4CL

— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 21, 2019