ArrestJubinNautiyal: Twitter पर हो रही जुबिन नौटियाल की गिरफ्तारी की मांग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Jubin Nautiyal Troll on Twitter: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) ने एक से बढ़कर एक हिट नंबर्स गाए हैं. जिसमें 'दिल गलती कर बैठा है', 'तुम ही आना', 'लुट गए', 'बेवफा तेरा मासूर चेहरा', 'तारों के शहर' और 'राता लंबियाना' के अलावा कई और हिट गाने शामिल हैं. इन गानों को गाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले जुबिन नौटियाल एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. जुबिन का यूएस में जल्द ही कॉन्सर्ट होने वाला है. लेकिन कॉन्सर्ट के कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जुबिन को ट्रोल किया जा रहा है. जिसके पीछे की वजह जुबिन के कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर में शामिल एक शख्स का नाम है.

23 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में है कॉन्सर्ट

दरअसल, जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) का सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है. इस पोस्टर में जुबिन के अपकमिंग कॉन्सर्ट जो कि 23 सितंबर को है उसकी जानकारी लिखी गई है. इस पोस्टर को रेहान सिद्दीकी नाम के शख्स ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है- 'मेरे फेवरेट सिंगर हॉस्टन आ रहे है. ग्रेट जॉब जय सिंह. तुम्हारी शानदार प्रजनटेशन का इंतजार कर रहे हैं.' इस ट्वीट के कैप्शन में जय सिंह नाम की वजह से जुबिन नौटियाल को ट्रोल किया जा रहा है.

आखिर कौन है जय सिंह

जय सिंह वॉन्टेड जिसकी तलाश चंडीगढ़ पुलिस बीते 30 साल से कर रही है. जय सिंह के ऊपर वीडियो पाइरेसी और ड्रग्स तस्करी का आरोप है. जय मुख्य रूप से पंजाब का रहने वाला है लेकिन अब यूएस में रह रहा है.

अरेस्ट जुबिन नौटियाल हो रहा ट्रेंड

वॉन्टेड जय सिंह का जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में शामिल होने की वजह से जुबिन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. साथ ही #ArrestJubinNautiyal भी ट्रेंड हो रहा है.

ऋतिक रोशन नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर जुबिन के इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा- 'ये बॉलीवुड का असली फेस है.' #ArrestJubinNautiyal

This is the real face of Bollywood

And their never ending love for

Terrorism. #ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/NHfwTZxAuq — HRithik Roshan (@suvu13_) September 9, 2022

हर्षिता नाम की यूजर ने लिखा- 'ये एक ब्लैकलिस्टेड पर्सन के साथ काम कर रहे हैं. बहुत ही शर्मनाम है.' #ArrestJubinNautiyal

He's working with the blacklisted people it's really shameful to see#ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/AFXmDW17Bp — Harshita (@Harshita001199) September 9, 2022

जितेन नाम के यूजर ने लिखा- 'जो भी गलत काम करे उन सभी को जेल में डालना चाहिए. फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर सेलिब्रिटी.' #ArrestJubinNautiyal

Every person doing wrong work should be in jail, be it common man or celebrity!! #ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/6MqpMuuG5Z — Jiten (@mrcool_li) September 9, 2022

वेदिक नाम के यूजर ने लिखा- 'इस तरह के सभी बॉलीवुड से जुड़ों लोगों का बायकॉट कर देना चाहिए.' #ArrestJubinNautiyal

एक और यूजर ने लिखा- 'मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि जुबिन को जय ओर रेहान पैसे देते हैं.'

Can't beleive that jubin nautiyal is getting paid by jai and Rehan !#ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/3JaVIbaXPj (@marjaoyarr) September 9, 2022

