चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए 'रैंचो' सोनम वांगचुक के साथ आए ये Bollywood Celebs

नई दिल्ली: लद्दाख में भारत और चीन के सीमा तनाव के बीच #BoycottChineseProducts ट्रेंड करने लगा है. जाने माने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) जिनके किरदार को आमिर खान (Aamir Khan) की '3 इडियट्स' में 'रैंचो' के नाम से निभाया था, उन्होंने देश में नागरिकों से चीनी उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए आग्रह किया है. सोनम वांगचुक ट्विटर पर ये हैसटैग चलाकर लोगों से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कही. अब इस आंदोलन में बॉलीवुड सेलिब्रिटी अरशद वारसी (Arshad Warsi) और सुपर मॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने अपना समर्थन दिया है. अरशद वारसी ने चीनी सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वहीं मिलिंद सोमन ने टिकटॉक को छोड़ दिया है.

इस बारे में बात करते हुए अरशद वारसी (Arshad Warsi) ने ट्वीट किया, 'मैं जानबूझकर सब कुछ जो चीनी है उसका इस्तेमाल बंद करने जा रहा हूं. जैसा कि वे हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश चीजों का हिस्सा हैं, इसमें समय लगेगा लेकिन मुझे पता है, एक दिन मैं चीनी मुक्त हो जाऊंगा. आपको भी इसे आजमाना चाहिए ...' महामारी के कारण लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर तनाव को देखते हुए अरशद वारसी ने यह फैसला लिया है.

I am consciously going to stop using everything that is Chinese. As they are a part of most of the things we use, it will take time but I know, one day I’ll be Chinese free. You should try it too ...

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) May 30, 2020