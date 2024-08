'इस राक्षस को तो...', बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन योषण पर रितेश देशमुख का फूटा गुस्सा, बोले- दुखी, क्रोधित और आहत हूं

Badlapur Sexual Assault: कोलकाता रेप कांड के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर (Badlapur) में दो मासूम बच्चियों के साथ स्कूल में हुई यौन शोषण की घटना से हर कोई बौखला गया है. गुस्साई भीड़ ने बदलापुर में खूब हंगामा किया. वहीं अब बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी ट्वीट करके ऐसे गुनहगारों पर भड़ास निकाली है. एक्टर ने ऐसी बात कह दी कि उनका रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या कहा रितेश ने?

रितेश देशमुख ने ट्वीट करके 'बदलापुर' में हुए हादसे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. एक्टर ने ट्वीट किया- 'एक पिता के तौर पर मैं इस घटना से बेहद दुखी, क्रोधित और आहत हूं. 2, चार साल की बच्चियों का स्कूल के सफाई कर्मचारी ने यौन शोषण किया. स्कूल को बच्चों के लिए सुरक्षित माना जाता है. लोगों को लगता है कि उनका बच्चा जितना सेफ अपने घर में है उतना ही सेफ स्कूल में.'

इस वजह से टूटी थी जावेद अक्तर की हनी ईरानी से पहली शादी, आज भी होता है गिल्ट, शबाना आजमी को मिला था घर बर्बाद करने वाली का टैग

As a parent am absolutely disgusted, pained and raging with anger!!

Two 4 year old girls were sexually assaulted by the male cleaning staff member of the school. Schools are supposed to be as safe a place for kids as their own homes. Harshest punishment needs to be given to this…

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 20, 2024