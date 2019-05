हॉलीवुड फिल्म 'अलादीन' में हुई बादशाह की एंट्री, इस सिंगर के साथ मिलकर मचाएंगे धमाल

नई दिल्ली : हॉलीवुड फिल्म 'अलादीन' के हिंदी संस्करण में अलादीन के किरदार को अपनी आवाज देंगे गायक अरमान मलिक और डिजनी क्लासिक के लाइव-एक्शन रूपांतरण के लिए रैपर बादशाह एक गीत और एक वीडियो बनाएंगे. भारत में यह फिल्म 24 मई को रिलीज होगी. बादशाह इसका प्रोमोशनल गीत बनाने के लिए तैयार हैं.

बादशाह ने कहा कि 'अलादीन' ने मेरे बचपन की कई अच्छी यादों को फिर से ताजा किया है. अपने बचपन को फिर से जीने व ग्लोबल एडवेंचर का हिस्सा बनने का यह मेरे लिए एक बहुत ही शानदार मौका है. साल 1992 में इसकी एनिमेटेड संस्करण रिलीज हुई थी और तब से इसने लोगों पर अपना जादू चलाया, खासकर इसकी संगीत को प्रशंसकों ने ज्यादा पसंद किया. अलादीन को अपनी आवाज देने के इस मौके को पाकर अरमान सम्मानित महसूस कर रहे हैं.

