फिल्मकार अनुराग कश्यप को लेकर BJP का बड़ा खुलासा, बताया क्यों हैं मोदी सरकार के खिलाफ

नई दिल्ली: बीजेपी (BJP) ने फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर आरोप लगाया है कि पूर्व में यूपी की अखिलेश सरकार ने 'मसान' फिल्म के निर्माण के लिए अनुराग कश्यप को 2 करोड़ दिए थे. अब ऐसी ही राशि अनुराग कश्यप 'सांड की आंख' और 'मुक्केबाज' फिल्म के लिए योगी सरकार से मांग रही है. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि अनुराग कश्यप का मोदी द्वेष की वजह का अब पर्दाफाश हो गया है. अनुराग ऐसे ही धन इकट्ठा करते रहे हैं. इसके सर्मथन मे बीजेपी ने तीन पत्र जारी किए हैं जो सदस्य सचिव, सूचना और संपर्क विभाग, उतरप्रदेश के हैं.

. @anuragkashyap72 got 2 cr from Akhilesh Yadav for his film Masaan. He wants similar amounts for his other films like Mukkabaz and Sand Ki Ankh, which the current UP government is still evaluating. That perhaps explains his tirade against BJP and Modi government. pic.twitter.com/BD0UGJ9KnB

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) January 11, 2020