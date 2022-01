ये 6 दिग्गज सितारे इस साल OTT पर करेंगे डेब्यू, लगाएंगे दमदार वेब सीरीज का तड़का

नई दिल्ली: बीते कुछ साल से ओटीटी पर कई दिग्गज सितारों ने अपना जलवा बिखेरा. कुछ वेब सीरीज सितारों के नाम से चली तो कुछ वेब सीरीज अपनी कहानी और सितारों दोनों के नाम के दम पर. हालांकि कई सितारे ऐसे हैं जिनका इंतजार ओटीटी पर फैंस बेसब्री से कर रहे थे. लेकिन अब उनका ये इंतजार खत्म हुआ. साल 2022 में कुछ और दिग्गज सितारे हैं जो ओटीटी पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. जानिए उन सितारों और वेब सीरीज के बारे में.

अजय देवगन- रुद्र-द एज ऑफ डार्कनेस

अपने दमदार अभिनय का जलवा अजय देवगन (Ajay Devgn) इस साल ओटीटी पर भी दिखाएंगे. डिज्नी हॉटस्टार पर अजय देवगन की 'रुद्र-द एज ऑफ डार्कनेस' (Rudra:The Edge of Darkness) रिलीज होगी. इसमें अजय एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे.

शाहिद कपूर

कई सुपरहिट फिल्में अपने नाम कर चुके शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) भी इस साल ओटीटी पर अपना दम दिखाएंगे. हालांकि इस वेब सीरीज का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन इतना जरूर है कि इसका निर्देश राज और डीके कर रहे हैं. ये वो हैं जिन्होंने 'फैमिली मैन' सीरीज के दो सीजन डायरेक्ट किए हैं.

माधुरी दीक्षित- फाइंडिंग अनामिका

'फाइंडिंग अनामिका' (Finding Anamika) वेब सीरीज से माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ओटीटी में डेब्यू करेंगी. ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है.

सोनाक्षी सिन्हा-फॉलन

'फॉलन' (Fallen) वेब सीरीज से सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) अपने ओटीटी करियर की शुरुआत कर रही हैं. इस वेब सीरीज में सोनाक्षी अंजलि भाटी की भूमिका में नजर आएंगी.

सोहा अली खान- कौन बनेगा शिखरवती

सोहा अली खान (Soha Ali Khan) जल्द ही 'कौन बनेगा शिखरवती' (Kaun Banegi Shikharwati) वेब सीरीज में नजर आएंगी. ये वेब सीरीज 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

कपिल शर्मा- आई एम नॉट डन येट

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) जल्द ही नेटफ्लिक्स की 'आई एम नॉट डन येट' ( I Am Not Done Yet) सीरीज में नजर आएंगे. इसमें कपिल अपनी निजी जिंदगी के बारे में और कुछ अनसुन किस्से सुनाएंगे. ये 29 जनवरी को रिलीज होगी.

