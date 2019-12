सलमान को इस एक्टर ने सुनाई खरी-खोटी, अपना IQ लेवल जानते हो तो ये काम क्यों करते हो

नई दिल्ली : सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'दबंग-3' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. CAA के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के बावजूद यह फिल्म बढ़िया कलेक्शन बटोर रही है. उधर, बॉलीवुड के एक्टर और प्रोडयूसर कमाल आर खान ने एक फिर सलमान खान को फिल्म 'दबंग-3' के जरिए खरी-खोटी सुनाई है. इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है.

कमाल ने लिखा कि सलमान ने खुलासा किया है कि जब वह चौथी में थे उन्हें स्कूल से निकाला गया था. भाई अब आप अपना आईक्यू लेवल जानते हैं, फिर भी अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. कम से कम अपने स्कूल के दिनों को याद करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट न करें. दूसरों को स्क्रिप्ट लिखने दें. लव यू भाई.

Salman khan reveals that he was thrown out of school, when he was in 4th grade. Bhai now you know about your IQ and still you write scripts of your films. At least remember your school days and avoid such a disaster experiment bhai. Let others write scripts for you. Love u bhai.

