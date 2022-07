Salaried Wife Offer: बिजनेसमैन ने दिया एक्ट्रेस को पत्नी बनने का ऑफर, कहा-'बदले में दूंगा 25 लाख रुपए महीना'

Salaried Wife Offer: अक्सर एक्ट्रेसेस एक समय के बाद शादी करके अपना घर बसाने की सोचती हैं लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी होती हैं जो करियर को शादी से ज्यादा महत्व देती हैं और इसी लिस्ट में शुमार होती हैं नीतू चंद्रा (Nitu Chandra). एक्ट्रेस को शादी करने का मौका मिला था, बदले में जो ऑफर उन्हें मिला उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. नीतू चंद्रा को एक बिजनेसमैन ने उनकी पत्नी बनने का ऑफर दिया था बदले में एक मोटी रकम हर महीने देने का वायदा भी किया. इस खबर के सामने आने के बाद लोग चौंक गए हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शादी को लेकर इस तरह की भी कोई डील हो सकती है.

पत्नी बनने के बदले 25 लाख का ऑफर

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा (Nitu Chandra) ने हाल ही में एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक बिजनसैन ने उनसे सैलरीड वाइफ बनने के लिए कहा था. इसके बदले उस बिजनेसमैन ने उन्हें 25 लाख रुपये महीने देने की बात कही थी. हालांकि, नीतू ने इस ऑफर को मना कर दिया. आपको बता दें, नीतू चंद्रा एक कमाल की एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने नाम नेशनल अवॉर्ड भी किया है, इसके बावजूद उन्हें ढंग से काम नहीं मिल पाता है. उन्होंने अपनी बातचीत में एक ऑडिशन के बारे में भी बात की जिसमें एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें एक घंटे के अंदर रिजेक्ट कर दिया था.

बॉलीवुड की कई फिल्मों में किया काम

आपको बता दें, नीतू चंद्रा (Nitu Chandra) ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 2005 में फिल्म 'गरम मसाला' से किया था. फिल्म में वह एयरहोस्टेस का किरदार निभा रही थीं. इसके बाद वह 'ट्रैफिक सिग्नल', 'वन टू थ्री', 'ओए लकी लकी ओए', '13बी' और 'अपार्टमेंट' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. नीतू चंद्रा को आखिरी बार फिल्म 'कुछ लव जैसा' में देखा गया था. इस फिल्म में उनके साथ शेफाली शाह और राहुल बोस थे.

कई विदेशी प्रोजेक्ट्स भी लगे हाथ

आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतू चंद्रा (Nitu Chandra) अपना हॉलीवुड डेब्यू भी कर चुकी हैं. साल 2020 में उनकी इंग्लिश टीवी सीरीज आई थी, जिसका नाम है- 'गाउन एंड आउट इन बिवर्ली हिल्स'(Gown and out in Beverly Hills). इसके अलावा उनकी एक हॉलीवुड फिल्म भी आ चुकी है, जिसका नाम है- 'नेवर बैक डाउन' (Never Back Down: Revolt). इसके अलावा नीतू चंद्रा साल 2016 में एक ग्रीक फिल्म 'ब्लॉक 12' (Block 12) में भी नजर आ चुकी हैं. इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने ग्रीक भाषा भी सीखी थी.

