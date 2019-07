Chandrayaan 2: सफल लॉन्च पर बॉलीवुड सेलेब्स ने ISRO को ट्विटर पर दी बधाई

नई दिल्ली: अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक और कदम रखते हुए 22 जुलाई, 2019 को दोपहर 2:43 मिनट पर ऊंची छलांग लगाई है. देश की इस कामयाबी पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इसरो को बधाई दी है. अक्षय कुमार से लेकर विवेक ओबेरॉय, रविना टंडन और करण जौहर जैसे कई सेलेब्स ने अपने बधाई संदेश ट्विटर पर पोस्ट किए हैं.

अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि इसरो ने फिर से कर दिखाया. टीम को मैं सैल्यूट करता हूं जिसने बिना रूके-थके इस सफलता को हासिल किया है.

#ISRO has yet again accomplished a mammoth feat. Salute to the team who have spent countless days ensuring the success of #Chandrayaan2 @isro

वहीं एक्ट्रेस रवीना टंडन ने लिखा कि हमारा चांद के साथ रोमांस चलत रहेगा. इसरो और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक पल की बधाई.

Our romance with the moon continues ! #Chandrayaan2theMoon congratulations @isro and team ISRO for giving us this historic moment! You go Baahubali!! GODSPEED!

एक्टर विवेक ओबेरॉय ने चंद्रयान की फोटो के साथ लिखा कि और हम निकल गए. चंद्रयान 2 की सफलता के लिए इसरो और टीम को बहुत-बहुत बधाई. हमने एक बार फिर इतिहास में एक नया माइलस्टोन साबित कर दिया.

Anddddd here we go! Kudos and huge congratulations to @isro for launching #Chandrayaan2 and creating yet another historic milestone! We are all praying for the success of this mission

An extremely proud moment for every Indian. Jai Hind #ISROMissions #ISRO #GSLVMkIII pic.twitter.com/RVj7z0du5z

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) July 22, 2019