सुषमा स्वराज के निधन से सदमे में बॉलीवुड, Twitter पर सेलेब्स दे रहे BJP नेता को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रहीं. दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार देर रात एम्स में 67 साल की उम्र उनका निधन हो गया. खराब तबियत के कारण सुषमा ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. देश की लोकप्रिय नेता के निधन से लोग शोक में हैं तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस खबर से सदमे में हैं. जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अनुष्का शर्मा, रितेश देशमुख से लेकर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा तक कई सेलेब्स ट्विटर पर बीजेपी नेता को श्रद्धांजलि दे चुके हैं.

शबाना आजमी ने ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि आपके जाने से बहुत दुखी हूं. राजनीति मतभेद के बाद भी हम दोनों के रिश्ते काफी मजबूत थे. मैं उनकी नौ रत्नों में से एक थी जैसा कि वो बोला करती थीं. जब वो सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थीं. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.

Deeply saddened that Sushma Swaraj has passed away.Inspite of political differences we had an extremely cordial relationship. I was 1 of her Navratans as she called us during her I and B ministership and she gave industry status to film. Articulate sharp and accessible. RIP — Azmi Shabana (@AzmiShabana) August 6, 2019

वहीं शबाना आजमी के पति और बॉलीवुड के फेमस लेखक जावेद अख्तर ने भी अपना दुख ट्वीट कर पोस्ट किया.

Deeply saddened by Sushma ji’s demise.The Music Fraternity will be indebted to her for magnificent defence of their rights in the Lok Sabha . You were an exceptional person Sushmaji. We will always remain thankful to you. — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) August 6, 2019

एक्टर रितेश देशमुख ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए एक पोस्ट लिखा कि जब वो अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो सुषमा स्वराज उनसे और जेनेलिया से मिलने पहुंची थीं और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था. रितेश ने आगे लिखा कि हम आपको बहुत मिस करेंगे.

A huge loss for India- An outstanding orator, an absolute patriot, a tall leader @SushmaSwaraj Ji is no more. As an Ext Affairs minister she was always accessible to every Indian who was in need of help. My deepest condolences to the family, loved ones & millions of followers https://t.co/FuHNbQMOGX — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 6, 2019

वहीं साउथ सुपरस्टार धनुष ने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे अम्मा.

Rest in peace my beloved dearest mrs.ygp Amma — Dhanush (@dhanushkraja) August 6, 2019

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने लिखा कि मैं भी अंबाला के उसी कैंट से आती हूं जहां से आप हैं. हमेशा गर्व महसूस किया कि औरत होकर भी आपने एक छोटे से शहर से आकर आपने इतनी बड़ी उपलब्द्धि हासिल की और दुनिया में अपनी जगह बनाई. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.

I hail from Ambala Cantt, same as Sushma Swaraj ji. Always felt proud that a woman from our small town made it big, and made a difference. Sushma ji rest in peace. You inspired me on a personal level. #RIPSushmaSwarajJi — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) August 6, 2019

इन सेलिब्रेटीज के अलावा अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, हुमा कुरैशी और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पर बीजेपी नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

एक अत्यंत दुखद समाचार ! एक बहुत ही प्रबल राजनीतिज्ञ , एक मिलनसार व्यक्तिव , एक अद्भुत प्रवक्ता । आत्मा की शांति के लिए , प्रार्थना https://t.co/TRikqtswd9 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 6, 2019

India has lost its extraordinary leader, minister and personality.. May God bless her soul #SushmaSwaraj — Arjun Kapoor (@arjunk26) August 6, 2019