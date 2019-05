PHOTOS : अजय देवगन के घर लगा सेलेब्स का जमावाड़ा, सनी, शाहरुख और संजय दत्त आए नजर

नई दिल्ली : बॉलीवुड के लिजेंडरी एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का आज (सोमवार) सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वीरू देवगन ने मुंबई के सांताक्रूज हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, वो 85 साल के थे. वीरू देवगन के निधन की खबर सुनते ही अजय देवगन और काजोल के घर पर बॉलीवुड सेलेब्स का तांता लगना शुरू हो गया है.

शाहरुख खान, संजय दत्त, सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा डायरेक्टर महेश भट्ट भी अजय के घर पहुंचे. बता दें कि आज शाम 6 बजे मुंबई के विले पार्ले में वीरू देवगन को अंतिम विदाई दी जाएगी.

नहीं रहे अजय देवगन के पिता वीरू देवगन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

(फोटो साभार- Yogen Shah/Instagram)

वीरू देवगन के निधन की खबर सुनते ही ट्विटर पर सेलेब्स ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं वीरू देवगन के निधन की खबर सुनकर व्यथित हूं. उनके साथ मैं बहुत सारी फिल्मों में काम किया है. वीरू देवगन एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर थे. भगवान उनकी आत्मा को शांति.

वीरू देवगन ने इतने साल की थी अजय के डेब्यू की तैयारी, ऐसे मिला था 'इंट्रोडक्शन शॉट'!

Deeply saddened to know about the passing away of #VeeruDevgan ji. Worked with him in so many movies. He was a great action director. To him him the safety of actors and his fighters team was of utmost importance. A kind man with a great sense of humour. Om Shanti. @ajaydevgn

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 27, 2019