नहीं रहे अजय देवगन के पिता वीरू देवगन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

नई दिल्ली : बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर रहे वीरू देवगन ने आज सुबह अपनी आखिरी सांस ली. सामने आई खबरों के मुताबिक वीरू देवगन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे. मुंबई के सांताक्रूज हॉस्पिटल में एडमिट वीरू देवगन की कार्डिक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया. बता दें कि वीरू देवगन ने 1994 दिलवाले, हिम्मतवाला 1983, 1988 शहंशाह जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए एक्शन सीन डायरेक्ट किए थे.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस दुखभरी खबर की जानकारी को देते हुए देवगन परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

अफसोस है कि वीरू देवगन को लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं दे सका: अमिताभ

Veeru Devgan passed away this morning [27 May 2019]... Father of Ajay Devgn... Veeru ji was an accomplished action director... Also directed #HindustanKiKasam , starring son Ajay with Amitabh Bachchan... Funeral will be held today at 6 pm... Heartfelt condolences to Devgn family.

वीरू देवगन के निधन की खबर सुनते ही ट्विटर पर यूजर्स के रिएक्शन भी आने लगे हैं. एक यूजर ने शोक जताते हुए लिखा कि लिजेंडरी एक्शन डायरेक्टर के निधन की खबर से शॉक्ड हूं.

वहीं फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी वीरू देवगन के निधन पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया कि वेटेरन एक्शन डायरेक्टर के निधन की खबर से दुखी हूं. बेटे अजय देवगन और उनके परिवार को भगवान इस दुख से उबरने की शक्ति दे.

Sad to know that veteran action director #VeeruDevgan ji is no more. He ws a genius in choreographing fights on the big screen, when there were no facilities available. My heart felt condolences to @ajaydevgn & the entire family.

Funeral at Vile Parle (W) at 6 pm today.

