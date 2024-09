कोल्डप्ले टिकटों की कालाबाजारी पर सख्त EOW, बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के COO अनिल मखीजा पहुंचे दफ्तर

Coldplay Concert Tickets: कोल्डप्ले टिकट का मामला और गरमाता जा रहा है. ये कॉन्सर्ट भले ही अगले साल जनवरी में भारत में होने हैं, लेकिन बवाल अभी ले मचा हुआ है. लोगों को कोन्सर्ट के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. कॉन्सर्ट से संबंधित टिकटों की कालाबाजारी की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) ने इसकी जांच शुरू कर दी है. मुंबई पुलिस की EOW ने 'बुकमायशो' की पैरेंट कंपनी बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के CEO आशीष हेमराजानी और कंपनी के टेक्निकल हेड को समन भेजकर आज पेश होने को कहा. लेकिन उनकी जगह COO अनिल मखीजा दफ्तर पहुंचे हैं. जबकि हेमराजानी अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचे.

नहीं दिया कोई जवाब

COO अनिल मखीजा जैसे ही आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के ऑफिस के बाहर दिखे तो उन्हें मीडिया ने घेर लिया. उनके टिकटों की कालाबाजारी को लेकर कई सवाल पूछे लेकिन सवाल को इग्नोर करते हुए वो वहां से निकलते हुए नजर आए. देखिए ये वीडियो...

#WATCH | Coldplay concert tickets black marketing | COO Anil Makhija, of Big Tree Entertainment Private Limited - the parent company of BookMyShow, arrived at Mumbai Police's EOW office.

EOW had sent summons to CEO Ashish Hemrajani, asking him to appear before them today. But… https://t.co/QHYoKRF6e1 pic.twitter.com/pYIn29rRVQ

— ANI (@ANI) September 30, 2024