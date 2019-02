VIDEO: 'जंगली' जानवरों से यूं भिंड़े विद्युत जामवाल, देखकर उड़ जाऐंगे होश!

नई दिल्ली: फिल्म 'कमांडो' और 'फोर्स' से फेम पाए एक्टर विद्युत जामवाल अपने एक्शन और फिटनेस से पहले ही बॉलीवुड में अपनी जगह हासिल कर चुके हैं. उनके लांखों फैंस हैं जो उनकी बॉडी और स्मार्टनेस के कायल हैं. लग रहा है कि इस बात का फायदा विद्युत की अपकमिंग मूवी के फिल्मेकर्स उठाना चाह रहे हैं. तभी तो विद्युत अपनी आने वाली फिल्म में रफ और जंगली अंदाज में दिखेंगे जिसमें विद्युत फिर से एक्शन करते नजर आएंगे.

दरअसल विद्युत की अगली फिल्म का टीजर लांच हो गया है. फिल्म का नाम 'जंगली' है. इस फिल्म के बारे में अभी ज्यादा कुछ तो नहीं सामने आया है पर इसका टीजर ही लोगों में जोश और उत्सुकता बढ़ाएगा.

मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म 'जंगली' का टीजर शेयर किया और जानकारी दी है कि इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 6 मार्च को आ जाएगा. इस फिल्म के लीड एक्टर होंगे 'विद्युत जामवाल' और फिल्म के तमाम एक्शन सिक्वेंसस भी विद्युत ने ही परफार्म किये हैं. तरण आदर्श ने आगे और जानकारी भी देते हुए बताया कि यह फिल्म 5 अप्रैल,2019 को सिनेमाघरों में आ जाएगी. देखिये फिल्म 'जंगली' का शानदार टीजर.

Trailer on 6 March 2019... Here's a sneak peak into the world of Junglee... Stars Vidyut Jammwal... Performing action sequences designed by Vidyut himself... 5 April 2019 release. BeJunglee pic.twitter.comPvzjwlF1tK

— taran adarsh (taranadarsh) February 28, 2019