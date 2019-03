नेहा कक्कड़ ने किया 'कोका-कोला' पर धमाकेदार डांस, 46 लाख लोगों ने देखा Video

When @marshmellomusic and Nehu killed it on @tonykakkar ‘s #CocaColaTu . Trying to #SpreadHappiness!! . P.S. India Loves You Mello . @tseries.official @tanishk_bagchi @kartikaaryan @kritisanon @mellowdofficial . Shout out to @aayushmansinha & @shalizi . @anshul300 @desimusicfactory . #CocaCola ##LukkaChuppi #NehaKakkar #TonyKakkar #TanishkBagchi #Marshmello #AdilDanceAcademy

A post shared by Neha Kakkar (@nehakakkar) on Feb 17, 2019 at 9:12pm PST