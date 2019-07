First Look: सर्जरी के बाद डेनियल क्रेग की 'बॉन्ड 25' के सेट पर वापसी, टखने में लगी थी चोट

नई दिल्ली: हॉलीवुड स्टार डेनियल क्रेग ने 'बॉन्ड 25' के सेट पर वापसी की है और अपने टखने के टखने की चोट की सर्जरी के बाद फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है. मई में जमैका में फिल्मांकन के दौरान गिरने के बाद क्रेग की सर्जरी हुई. उनकी टखने की एक छोटी सी सर्जरी हुई. क्रेग के दो सप्ताह के स्वास्थ्य लाभ के दौरान फिल्म का प्रोडक्शन का काम जारी रहा और अब यह अप्रैल 2020 में रिलीज के लिए तैयार है. अब, क्रेग भी वापस आ गए हैं और शूटिंग फिर से शुरू कर दी है. अपडेट रविवार को आधिकारिक जेम्स बॉन्ड ट्विटर अकाउंट पर साझा किया गया था.

पोस्ट में कहा गया, 'डेनियल क्रेग, निर्देशक कैरी फुकुनागा और 'बॉन्ड 25' क्रू आज धूप में लंदन के कई स्थानों पर शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें व्हाइटहॉल भी शामिल है, जहां डेनियल ने क्लासिक 'एस्टन मार्टिन वी8' के साथ एक दृश्य फिल्माया, बॉन्ड फिल्म 'द लिविंग डेलाइट्स' का पहला दृश्य.'

जेम्स बॉन्ड के किरदार में वापसी करेंगे डेनियल क्रेग

