'द केरल स्टोरी' पर Devoleena Bhattacharjee ने ये क्या कह दिया, मुस्लिम पति का भी दिया एकसाम्प्ल

Devoleena Bhattacharjee on 'The kerala Story': 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अपनी रिलीज के इतने दिन बाद भी फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म को कई राज्यों में बैन भी किया गया है. फिल्म पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसकी कहानी को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है. हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. कोई फिल्म का विरोध कर रहा है तो कोई इसके पक्ष में बोल रहा है. हालाकिं इसके मेकर्स ने ये दावा किया है कि इस फिल्म में दिखाए गए हर एक पहलू में सिर्फ सच्चाई दिखाई गई है. ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है.

मुस्लिम होने के बावजूद फिल्म आई पसंद ऐसे में टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि उनके पति मुसलमान है, इसके बावजूद उन्होंने पुरी फिल्म को देखा और इसे देखने के बाद उन्हें फिल्म में कुछ भी गलत नहीं लगा. बता दें देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने जिम ट्रेनर से दिसंबर 2022 में शादी रचाई थी. उनके पति मुस्लिम हैं. एक्ट्रेस की शादी के वक्त उन्हें खूब खरीखोटी सुनाई गई थी एक मुस्लिम समुदाय में शादी करने को लेकर, लेकिन देवोलीना अपनी बेबाकी के लिए टीवी इंडस्ट्री में जानी जाती हैं. ऐसे में उन्होंने सभी को मुहतोड़ जवाब दिया था. 'द केरल स्टोरी' की तारीफ की एक बार फिर एक्ट्रेस ने 'द केरल स्टोरी' को लेकर अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि उनके पति को फिल्म पसंद आई है. जिसके बाद देवोलीना के ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग देवोलिना के पति की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें धर्म विरोधी बुला रहे हैं. 100 करोड़ का आकड़ा किया पार बता दें 'द केरल स्टोरी' फिल्म तमाम विवादों के बाद भी बॉक्सऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही हैं. फिल्म ने अभी तक 100 करोड़ का आकड़ा पार कर लिया है. इसके बाद भी फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है.