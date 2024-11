Mohan Bhagwat: चुनावी रैलियों में लोगों को क्यों कहना पड़ता है हमने गरीबी झेली... RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताई वजह

RSS Chief Mohan Bhagwat Speech: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने शुक्रवार को गुरुग्राम में कहा कि विकास का मतलब मन और भौतिक दोनों का समग्र विकास होना चाहिए. वर्ना सब वैभव के बाद भी सुख नहीं मिलता. आजकल सत्य बताने के लिए चुनावी रैलियों में लोग बोलते हैं कि मैंने गरीबी झेली है, मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं. भागवत ने कहा कि भारतीय तरीके से विकास नहीं होने से ऐसा होता है.

शिक्षा को 3 ट्रिलियन का उद्योग बताना काफी दुखद बात

भारतीय शिक्षण मंडल के विजन फॉर विकसित भारत- (विविभा) 2024 सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि कुछ दिन पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आए. उन्होंने शिक्षा पर बढ़िया बोला. उसमें 17 तरह की करने लायक बातें निकलीं, लेकिन काम सिर्फ सोचने से नहीं, करने से होता है. उन्होंने कहा कि आज शोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन लालफीताशाही की वजह से कुछ कर नहीं पाते. आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का है. यह बहुत दुखद बात है कि लोग शिक्षा को 3 ट्रिलियन का उद्योग बताते हैं.

16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में सबसे आगे, फिर क्यों पिछड़े

मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया अब मानती है कि ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में सबसे आगे था. हमने बहुत सी चीजें खोजीं, लेकिन फिर हम रुक गए और इस तरह हमारा पिछड़ना शुरू हो गया. लेकिन, उस समय तक हम दुनिया भर को सबको साथ लेकर चलने का उदाहरण दे चुके थे. उन्होंने कहा कि आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है कि विकास चुनें या पर्यावरण. विकास हुआ तो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई. भारत विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलता है.

#WATCH | Gurugram, Haryana | RSS chief Mohan Bhagwat says, "...The world now believes that till the 16th century, India was the leader in every sector. we had discovered many things but then we stopped and hence began our downfall. But, by that time we had given the example of… pic.twitter.com/Gkl0KZKDHZ

— ANI (@ANI) November 15, 2024