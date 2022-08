BoycottBrahmastra: अमिताभ की एक गलती की वजह से उठ रही हैं Ranbir-Alia की फिल्म को बायकॉट करने की मांग, हो सकता है लाल सिंह चड्ढा वाला हाल

#BoycottBrahmastra is Trending on Social Media: आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kreena Kapoor Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Lal Singh Chaddha) के बायकॉट का असर इसके बॉक्सऑफिस कलेक्शन पर साफ दिखाई दिया है. वहीं, अब रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia BHatt) की अगली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) के बायकॉट की मांग भी हो रही है. लोगों ने सोशल मीडिया पर 'ब्रह्मास्त्र' का विरोध करना शुरू कर दिया है.

#BoycottLalSinghChaddha#BoycottbollywoodCompletely #BoycottBollywood #BoycottVikramVeda

Ranbir was equally involved in insulting Hindu Gods in PK.

Amitabh questions Hindu ghoonghat in KBC but fails to speak on burkha and hijab.

Boycott their movies.#BoycottBrahmastra pic.twitter.com/YP9BiRsUYP

— Anju (@Anjukumarmma) August 14, 2022